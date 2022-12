Ignacio Fernández Toxo, secretario General de CCOO, ha señalado que la motivación de la huelga son todas las medidas que está llevando a cabo el Gobierno. "Son muchas voces, más allá de los sindicatos, las que advierten que no hay salida de la crisis con las políticas de austeridad". El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha hablado en Bruselas de ajustes y austeridad "razonables". "De Guindos también habló de que el sector privado estaba saliendo de la crisis, y yo no veo nada de eso", ha respondido Toxo.

Con respecto a los que apuntan que la huelga general del 14-N hará daño a la economía del país, Toxo ha afirmado que "lo que realmente está haciendo daño al país son las políticas de ajustes y la reducción del gasto cuando España lo que tiene es un problemas de ingresos". Los sindicatos plantean no sólo una jornada de protestas, sino también una huelga de consumo. "Pedimos a la gente que por un día dejen de consumir y hacer gasto, siempre podrán hacerlo al día siguiente"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado que, pese a la recesión, "se están observando los primeros resultados de la puesta en marcha de la reforma laboral". "No se a qué país se refiere, no debe de estar hablando de España", ha contestado el secretario General de CCOO. "Todo el mundo sabe que no existen las dietas milagro. Se está utilizando el dinero público que hay de manera equivocada".

Fernández Toxo espera que el 15-N, tras la jornada de huelga general, sindicatos y Gobierno se pueden sentar a negociar y a hablar para empezar a cambiar las cosas.