Las relaciones entre Podemos y Sumar están encalladas. El principal escollo está en las primarias de mayo, ya que los morados exigen un acuerdo bilateral con Sumar para que se produzcan, mientras que los de Yolanda Díaz reclaman que el pacto sea con todos los partidos del espacio.

Una situación que Jorge Bustos cree que no va a cambiar. "No va a haber acuerdo ni antes de las elecciones de mayo ni después", ha pronosticado el periodista en Al Rojo Vivo. Jorge Bustos está seguro de que "los que son fieles al núcleo de Galapagar no van a reconstruir los puentes que han dinamitado con ahínco y con constancia con el proyecto de Sumar".

De esta forma, cree que la incógnita en este asunto se encuentra en si Pablo Iglesias sigue manteniendo la capacidad de "tracción electoral o la ha perdido como creen en Sumar".