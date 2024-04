El periodista Gabriel Sanz ha pronosticado en Al Rojo Vivo que no tiene claro que "Pedro Sánchez se vaya a quedar" y ha comentado que "tiene mala salida porque se ha puesto el listón muy alto".

Durante el programa, Sanz ha reconocido que "como no tenemos información, estamos moviéndonos en el terreno de la emocionalidad porque así lo ha querido el Presidente del Gobierno". Según ha indicado, "hay que analizar los pocos datos que se van filtrando y que tenemos".

En primer lugar, expone que uno de ellos es "lo que está pasando bajo el radar". Es decir, que el Comité Federal de mañana ha anulado el tema de las candidaturas a las europeas y "se va a hablar solo de la situación en la que está Sánchez". "Habrá un unánime aplauso. Se va a poner todo el foco en abierto con una protagonista, María Jesús Montero. Aquí nadie da puntada sin hilo", pronostica el periodista.

"No me creo que el orden del día de mañana, aunque no vaya a asistir, se haya hecho sin contar con la anuencia del Presidente del Gobierno", ha comentado.

Además, ha insistido en que no tiene claro que "Sánchez se vaya a quedar" porque, considera, "tiene muy mala salida porque él mismo se ha puesto un listón muy alto".

"El escenario es lo suficientemente complicado como para que la salida para el Presidente del Gobierno no sea nada fácil el lunes. Si se queda, porque se queda, si se va porque se va. Me cuesta mucho creer que se quede con la moción de confianza que le están empujando los socios independentistas", ha comentado Sanz a Antonio García Ferreras.