Tras conocerse el último barómetro de intención de voto del CIS, que da ganador al PSOE con el 32,7% de los votos, a más de cuatro puntos del PP (28%), la periodista Angélica Rubio ha valorado estos datos en Al Rojo Vivo, donde ha pronosticado que "si los nuevos partidos continúan haciendo según qué cosas, volveremos al bipartidismo antes de lo que pensábamos".

Por su parte, Antonio Maestre ha expresado que le cuesta "mucho valorar encuestas que no recogen la conformación de Sumar como un nuevo elemento que opere". "No sé cómo valorar algo que va a cambiar en dos o tres meses. Esta conformación de partidos no es la que se va a dar", ha afirmado el periodista.