El portavoz de la OCU, sobre la subida de precios en los productos navideños: "Volvemos a tener la Navidad más cara de los últimos años"

La OCU alerta de que la cesta de la compra navideña vuelve a encarecerse: los precios suben más de un 10% en un mes, con fuertes alzas en carnes y productos típicos. Recomienda planificar y buscar alternativas para ahorrar.

El portavoz de la OCU, Enrique García, ha analizado en Al Rojo Vivo el encarecimiento de los productos navideños, cuyos precios han subido más de un 10% en solo un mes. "Esto es habitual: este año la subida ha sido del 10,3%, el año pasado fue del 12,3%, pero venimos de niveles de precios ya muy altos", ha explicado.

García ha añadido que, a principios de diciembre, los productos típicos de Navidad ya eran un 5% más caros que el año anterior y ha resumido la situación con una conclusión clara: "En 2025 volvemos a tener la Navidad más cara de los últimos años".

Uno de los aspectos más preocupantes este año es el aumento del precio de la carne, una diferencia significativa respecto a otras campañas navideñas. "Suben especialmente las carnes de ave, el pavo y el redondo de ternera", ha señalado, subrayando que este encarecimiento es especialmente llamativo porque "son productos en los que sí se puede ajustar la oferta a la demanda". A su juicio, esta tendencia es coherente con lo ocurrido durante todo el año, en el que "la carne ha subido de forma importante".

Según el estudio anual de la OCU sobre la cesta de la compra navideña, hay seis productos cuyos precios se han disparado estas fiestas. "Desde 2015, cuando comenzamos a realizar este análisis, el jamón ibérico, el cordero, el pavo y frutas como la granada y la piña alcanzan precios históricamente máximos", ha resaltado.

En cuanto a los consejos para hacer la compra navideña, desde la OCU recomienda planificar y adelantar las compras siempre que sea posible. Para quienes ya llegan tarde, García aconseja aplicar "la sustitución de los productos típicos por otros alternativos" para contener el gasto.