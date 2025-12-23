El análisis del filósofo Vico sobre el auge de Vox: "La gente no está votando a Vox por ideología, sino porque no quiere lo que tiene"

El filósofo advierte tras las elecciones en Extremadura de que la política ha sido sustituida por la gestión del poder. A su juicio, el auge de Vox es una reacción al descontento social, no un voto ideológico, y triunfa quien promete orden.

En Al Rojo Vivo, el filósofo David Pastor Vico ha ofrecido su visión sobre el panorama político tras las elecciones en Extremadura y ha advertido de una deriva preocupante en la forma de hacer política.

"Estamos viendo dos maneras de actuar: una que intenta hacer política y que casi ha desaparecido, y otra que se centra únicamente en la gestión del poder. Vox hace una magnífica gestión del poder, pero eso no es política y no ayuda a alcanzar acuerdos ni consensos. Es simplemente administrar muy bien la parcela de poder que se tiene para ir sometiendo y comiéndose todo el pastel a medida que se trazan las propias líneas", ha explicado.

Vico subraya que esta lógica no es exclusiva de Vox y lanza una crítica más amplia: "Nadie está haciendo política". A su juicio, el auge de la ultraderecha responde a un fenómeno reactivo: "Lo que está sucediendo con Vox no es más que una reacción, un autoritarismo reactivo. La gente no vota a Vox por ideología, vota porque no quiere lo que tiene".

En ese contexto, señala, el malestar social juega un papel clave: "La gente está desazonada y lo que busca es orden. Y quien promete orden, se lo lleva".

Por ello, el filósofo insiste en la necesidad de recuperar la política en su sentido más profundo: "Los gestos son necesarios y hacer política es imprescindible. Hay que olvidarse un poco de la mera gestión del poder".

