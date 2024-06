El último pleno de la Asamblea de Murcia ha tenido un momento de especial tensión. Todo ha ocurrido durante la intervención del secretario general del PSOE en la Región, Pepe Vélez, que ha hecho una peineta durante una crítica al gobierno de Fernando López Miras.

"342 hectómetros cúbicos más han venido en los cinco años del gobierno actual, que en los cinco últimos años del Partido Popular. 'Agua para todos'", dijo Vélez. Ese último 'todos' es acompañado por una peineta por la que López Miras pidió explicaciones, preguntándose si iba dirigida hacia él.

"No ha sido, no se ponga nervioso", defiende un Vélez que, una vez finalizada la sesión, pidió disculpas por el gesto. No obstante, durante la sesión pidió continuar de forma reiterada, diciendo a López Miras: "En eso está usted pendiente, en esas chorradas".