Josep Piqué, presidente de Vueling y del Círculo de Economía de Catalunya, sostiene que no habrá creación de empleo neto hasta 2015 y "será muy leve". El exministro afirma que la recuperación de determinados desequilibrios básicos no se verá hasta 2016 o 2017. "Pero siendo así el horizonte, el ajuste que está realizando el sector privado está siendo muy intenso y está mejorando las cuentas exteriores".

Piqué cree que, cuando el Ejecutivo habla de 2013 como el último año de la crisis, alude a que este año será el último con tasas de crecimiento negativas del PIB. "Creo que el año que viene habrá una tasa de crecimiento ligeramente positiva". No obstante, Piqué insiste en que "si no creamos empleo neto, no podemos utilizar ciertas expresiones".