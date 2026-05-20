Basteiro revela que Sánchez cree en la inocencia de Zapatero: "Le preocupa mucho más el recorrido político y mediático de una precampaña hacia las generales"

El periodista Daniel Basteiro reacciona al comportamiento del PSOE y especialmente de Pedro Sánchez ante la imputación del expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero. En el vídeo, todos los detalles de su análisis.

Daniel Basteiro, corresponsal político de Bloomberg en España, analiza la reacción del PSOE ante la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, después de leer un auto de 88 páginas del juez que investiga el caso, José Luis Calama.

"Ayer el PSOE aludió al lawfare y fue un error. Preguntada insistentemente Elma Saiz no lo calificó así. Hoy el Gobierno no lo ha hecho. Y las primeras palabras del presidente, Pedro Sánchez, han sido para hablar de colaboración con la Justicia y no de ataque a la Justicia", afirma Basteiro, señalando a la instrucción del juez Peinado "llena de borrones, que hizo "un flaco favor a los jueces que son rigurosos,estrictos y metódicos".

Por otro lado, y con respecto a Sánchez, el periodista recuerda cómo cuando el presidente leyó el auto de Santos Cerdán, inmediatamente, lo fulminó, cuando lo había estado defendido hasta entonces. "Yo creo que Sánchez cree en la inocencia de Zapatero y le preocupa al presidente mucho más el recorrido político y mediático de una precampaña para las generales que empieza hoy o que empezó el lunes, después de las elecciones andaluzas".

De lo contrario, "Sánchez, que es un político muy astuto y que lee bien la realidad, ya se hubiera despegado de Zapatero, como hizo de SantosCerdán", insiste el periodista. En el vídeo podemos ver al completo su análisis.

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