Pilar Velasco analiza a los socios de Gobierno: "No hay nadie del bloque de investidura que esté satisfecho con las explicaciones que ha dado el Gobierno"

Pilar Velasco ha analizado la actitud de los socios de Gobierno tras conocerse la presunta implicación de quien fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en una trama de corrupción. Y, para ella, el mensaje que trasladan es rotundo: "Ni Sumar, ni Esquerra Republicana, ni Compromís, ni Izquierda Unida, ni Bildu, ni el Partido Nacionalista Vasco… no hay absolutamente nadie del bloque de investidura que esté satisfecho con las explicaciones que ha dado el Gobierno ni con su reacción".

Velasco ha subrayado que "no hay cuestión de confianza, no se han ofrecido respuestas, y eso les va a costar mucho". Y ha añadido: "Los socios le están pidiendo a Pedro Sánchez no solo que reactive una legislatura que está absolutamente bloqueada por este caso de corrupción".

La periodista ha advertido, además, que el Ejecutivo no está calibrando del todo la gravedad de la situación: "No sé en qué momento el Gobierno va a dimensionar un caso que no es anecdótico. Es categórico: afecta a contratos del Ejecutivo, a dos secretarios de organización. Y, sobre todo, el suelo se ha abierto y se volvió a cerrar porque Pedro Sánchez sigue, pero los socios tienen la sensación de que ese abismo puede volver a abrirse con cada nueva información, y el Ejecutivo no está tranquilizando a ninguno de sus aliados”.