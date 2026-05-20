Pilar Velasco analiza las consecuencias de la imputación de Zapatero: "El Gobierno y las filas socialistas ponen la línea roja en la empresa de Dubái"

La periodista advierte de que la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero deja al Gobierno ante una "sesión de control muy difícil" y provoca "shock" en el PSOE.

La periodista Pilar Velasco ha analizado el terremoto político provocado por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y cómo el caso ya ha condicionado el clima político en el Congreso. "Mañana muy difícil para la sesión de control", ha resumido en Al Rojo Vivo, en referencia al impacto que la noticia ha tenido en el Gobierno y en las filas socialistas.

Velasco ha asegurado que la noticia ha provocado "desánimo y shock" dentro del PSOE, una sensación que, según ha recordado, ya verbalizó públicamente Gabriel Rufián. "Es verdad que el ambiente en las filas socialistas es de enorme impacto", ha señalado.

La periodista ha subrayado además que el auto judicial contiene "indicios suficientes" como para que exista preocupación en el Gobierno, aunque ha matizado que todavía se trata de una fase inicial de la investigación. "No estamos ante un auto de procesamiento, sino ante una investigación por presuntos delitos de corrupción que todavía tiene que concretarse", ha señalado.

En ese contexto, Velasco ha apuntado especialmente a la investigación sobre el rescate de Plus Ultra y a las posibles conexiones con una empresa radicada en Dubái, uno de los elementos que más inquietud genera en el entorno socialista. Según explicó, la principal línea roja para el Gobierno estaría en demostrar si Zapatero participó o no en la creación de una estructura empresarial en el extranjero destinada a ocultar patrimonio o canalizar fondos.

"Si un expresidente del Gobierno y referente de la izquierda como Zapatero ayudó a crear una empresa offshore para ocultar patrimonio, ahí sí habría una línea roja política muy seria", ha advertido.

Velasco también ha destacado la diferencia de reacción del Ejecutivo respecto a otros casos recientes que han afectado al PSOE. Mientras que dirigentes como José Luis Ábalos o Santos Cerdán no recibieron una defensa cerrada desde el Gobierno, en el caso de Zapatero el respaldo político sigue siendo total.

"A Zapatero le siguen defendiendo y sosteniendo públicamente, al menos hasta escuchar su versión el próximo 2 de junio", ha concluido.

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