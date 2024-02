El periodista Ángel Munárriz, de Infolibre, analiza en Al Rojo Vivo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo en el PP nacional , tras la victoria de los populares en Galicia, en la que de nuevo han vuelto a revalidar la mayoría absoluta y vuelven una vez más a gobernar la Xunta en solitario.

Sin duda, con esta victoria, y como sostiene y le pregunta a la vez, Ferreras, se ha ganado el poder repetir: "Antes de las elecciones, era de los que pensaban que ni siquiera perdiendo el poder en Galicia se iba a realizar una operación contra Feijóo, no al menos a corto plazo, con una elecciones europeas y vascas al frente, y unas elecciones catalanas después (2025)", sostiene el periodista.

Feijóo -añade Munárriz- no es un hombre que despierte entusiasmo en las bases del PP. "Es un hombre que está ahí porque se ha entendido que el hombre adecuado para ganar porque por su trayectoria, es capaz de retener el voto conservador y minimizar a Vox y además no es un hombre que movilice excesivamente el voto en contro, por lo que se considera un hombre eficaz desde el punto de vista electoral.

Sin embargo, no consiguió el poder en España y "su figura política quedó flotando en el aire, porque su gran activo era ese: no despierta entusiasmo (como Ayuso) pero gano. Y eso lo consigue en Galicia, pero todavía no lo ha conseguido a nivel estatal", asegura el periodista.

Ahora bien, tras su victoria en Galicia, Munárriz sostiene que "absolutamente" Feijóo se garantiza ser candidato en las próximas elecciones generales: "No veo que otra cita electoral puede haber en medio y qué resultado pueda haber antes para que le muevan la silla", concluye. En el video podemos ver al completo su intervención con Antonio García Ferreras.