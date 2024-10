El Gobierno ha concedido este martes el indulto parcial a José Luis Peñas, el exconcejal del Partido Popular en Majadahonda (Madrid) que destapó la trama Gürtel. Este indulto no afectará a la pena de cuatro años y nueve meses de prisión, ya que fue suspendida por la Audiencia Nacional, pero sí que le permitirá mantener su puesto de funcionario en el Consistorio.

El exconcejal ha hablado sobre este indulto con Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo, y ha relatado el calvario que sufrió su familia, con amenazas de muerte e incluso intentos de hacer daño físico a su mujer y sus hijos.

"Mi mujer me llamó diciendo que la habían sacado de la carretera con mi hija de seis años, me amenazaron con que la próxima vez se iban a caer desde un sitio muy alto, una señora me escupió en el supermercado mientras llevaba a mi hijo de dos meses", ha contado.

Peñas ha afirmado que no dudó en denunciar para destapar este caso de corrupción en cuanto fue conocedor de los hechos: "O me callaba cuando supe que era una trama importante, o sacaba todas las pruebas posibles para presentarlas".

"La decisión de denunciar fue muy fácil, mi mujer me dijo que tenía que hacerlo para poder seguir durmiendo, entendí que era un deber y con el paso del tiempo creo que he puesto un granito de arena para que este mundo sea algo mejor que en 2004", ha añadido.

El exedil del PP relata que su mayor satisfacción es la de poder seguir ejerciendo en su puesto de funcionario en el Ayuntamiento. "Puedo seguir trabajando y atendiendo a los ciudadanos y seguir siendo la misma persona que era en 2004", ha celebrado José Luis Peñas.