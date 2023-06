El periodista y profesor de Relaciones Internacionales Pedro Rodríguez se ha mostrado contundente con el ruido sobre la ruptura de la presa de Nova Kajovka y las dudas sobre la autoría del ataque: "El miércoles, todos o muchos empiezan a preguntarse quién ha sido y a poner en un mismo nivel a Ucrania con Rusia. Asistimos a una dinámica en la cual se exige de un acto de guerra pruebas como de una investigación científica o de un juego de mesa tipo 'Cluedo'. Desde el principio lo que ocurrió el miércoles encaja con la tradición militar de Rusia", ha aseverado.

En este sentido, ha indicado que "el escepticismo es una academia muy útil en la vida académica y en el periodismo, pero si vemos que este acto de guerra se produce justo cuando Ucrania está lanzando su contraofensiva, justo en una zona en la que el daño es evidente para Ucrania, no para Rusia". "Yo lo que digo es que a Putin no se le puede dar el beneficio de la duda. Deberíamos habernos enterado de cómo va esta guerra y de que no se va a ahorrar en destrucción", ha añadido.

Así, ha explicado que se trataba de "un momento decisivo, porque seguramente Ucrania no va a tener otra oportunidad". "Como la contraofensiva falle la guerra va a tener un final no anticipado, muy complicado. Las circunstancias no favorecen a poner un punto de equidistancia entre Ucrania y Rusia en la presa", ha zanjado.