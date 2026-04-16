Pedro Rodríguez analiza el choque entre el presidente de EEUU y el papa León XIV: "Trump está rodeado de 'capillitas' muy hipócritas"

Trump ha difundido en su red social una foto hecha por un usuario con IA donde sale con Jesucristo. "A los lunáticos de la izquierda radical puede que no les guste, pero es bastante agradable", escribe junto a ella. El profesor Pedro Rodríguez analiza estos movimientos del presidente.

Pese a las críticas, Donald Trump sigue su particular cruzada con el papa León XIV. Ahora, difunde en su red social una foto hecha por un usuario con IA donde sale con Jesucristo. Junto a ella, escribe: "A los lunáticos de la izquierda radical puede que no les guste, pero es bastante agradable".

"Es alucinante", reacciona Antonio García Ferreras, pero es que, además, "lo que más nos sorprende es que esto, estratégicamente, no es bueno para él, está perdiendo electorado también en el sector conservador, religioso, católico, cristiano, incluso en el evangélico".

Pero según señala el profesor de Relaciones Internacionales, Pedro Rodríguez, "una de las paranoias desde la fundación de los EEUU" es la influencia del papa de Roma. Esto es, según explica, "los puritanos que llegan a Plymouth se llaman puritanos porque querían purificar la iglesia de Inglaterra, que consideraban bajo la influencia del papado de Roma. Así, hasta la elección del primer presidente católico, Kennedy".

De este modo, "cuando Kennedy va a ver al papa en 1963, ni se arrodilla ni le besa el anillo, porque él tiene que demostrar que es ante todo el presidente de los EEUU". Ahora, sin embargo, "la influencia del Papa no es una paranoia, es una realidad: es un ciudadano de EEUU nacido en Chicago que habla en inglés", afirma el profesor.

Ahora bien, ¿qué es lo que está ocurriendo en estos momentos con Trump? "Que Trump está rodeado de capillitas muy hipócritas", sostiene Rodríguez. Y el "colmo", señala, fue este miércoles cuando el monaguillo de Vance le dice al papa que 'tenga mucho cuidado cuando habla de Teología'. "Y todo porque el papa habla de la 'guerra justa'". En el vídeo podemos ver al completo y con detalle este análisis.

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