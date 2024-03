El periodista Pedro G. Cuartango recuerda 20 años después del atentado del 11M la mala gestión del Gobierno de Aznar. "Ya ha quedado claro la autoría de los atentados, que no había ninguna duda ya la noche del 11M que eran los yihadistas". "La gestión de Aznar de la crisis fue absolutamente errónea. Lo hizo muy mal".

Y como consecuencia de eso, asegura el periodista, "muy probablemente perdió las elecciones 4 días después, cuando las encuestas que se habían realizado una semana antes, daban una clara victoria al PP".

Sin embargo, confiesa que "todo esto se saldó el 11 de marzo de 2004, que han pasado 20 años y ayer (11 de marzo de 2024) me dolió el espectáculo de la división de los partidos políticos cruzándose recriminaciones", asegura con contundencia.

Reivindica Cuartango que el día de ayer, en el que se cumplían 20 años de aquel terrible atentado, debía haber sido un día de unión y de homenaje a las víctimas. "Me pareció que ayer era una jornada para unirse a las víctimas, para recordar aquellos actos y el dolor que produjeron, y no para enzarzarse en disputas políticas".

Y además, "me da la impresión de que los grandes partidos (PP y PSOE) aprovechan cualquier ocasión para tirarse los trastos a la cabeza y demostrar que no están de acuerdo en nada. Lo de ayer me pareció lamentable", lamenta Cuartango.