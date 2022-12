El lehendakari Patxi López ha visitado el plato de Al Rojo Vivo para analizar y opinar sobre los últimos acontecimientos del país. Para López las protestas del 25S ante el Congreso están justificadas ya que "no lo estamos haciendo bien". La gente tiene motivos para protestar pero siempre "con límites para no acabar en violencia". Sin embargo, el lehendakari quiso dejar claro que esos disturbios fueron provocados por "una minoría, la misma minoría que hay de políticos que no lo hacen bien".

Patxi López ha querido recalcar que no todos los políticos son iguales, pero "nos hemos convertido en la piñata pública a la que dar con un palo". En su opinión, y dado la respuesta de la calle, es necesario "buscar la confianza con los ciudadanos, mas que con los mercados".

En relación a las palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre las manifestaciones. López cree que, en ese momento, se necesitaban respuestas y que Rajoy hablara a "los que salen a la calle y expresan algo", no al contrario.