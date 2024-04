Pablo Montesinos, periodista y adjunto a la dirección de Artículo 14 señala una diferencia que él ve entre Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados (y ex presidenta de las Islas Baleares) y Victor Torres, ministro de Política Territorial, en la gestión del 'caso Koldo'. Ambos están llamados por el PP para declarar en el Senado en la comisión de investigación que se aprobó el pasado 12 de marzo.

"El problema de la presidenta del Congreso es que no contestó a todas sus preguntas en su famosa comparecencia de prensa en el Congreso, quedan todavía interrogantes encima de la mesa; mientras que el ministro Torres fue absolutamente contundente en Al Rojo Vivo a la hora de decir 'Yo no tuve ningún contacto con Koldo'".

Mientras que, tal como explica Montesinos, Armengol "no resolvió" el tema de quién contactó o quién tramitó con Koldo: "Conocemos su versión por fuentes pero no ha vuelto a dar la cara", añade el periodista, quien reconoce no obstante, que "el choque institucional es muy fuerte" entre Senado y Congreso. En el video podemos ver al completo el análisis de Montesinos.