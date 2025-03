Núñez Villaverde, sobre la posible tregua entre Ucrania y Rusia: "Lo más seguro es que Putin diga que sí porque no tiene ningún coste para él"

Putin realizó una visita sorpresa este miércoles a la región de Kursk, en la frontera con Ucrania, por primera vez desde que las fuerzas ucranianas incursionaron en el sector y tomaron el control de algunas zonas. Vestido con uniforme militar, el presidente ruso declaró a las tropas rusas que el objetivo de Moscú es "liberar completamente" Kursk lo antes posible.

En Al Rojo Vivo, Jesús Núñez Villaverde comenta que "Putin está intentando imitar a Zelenski, vistiendo ropas que lo presentan como un comandante en jefe" y "tratando de marcar el ritmo de un proceso que podría derivar en un acuerdo entre Ucrania y Rusia".

Sobre las negociaciones en Arabia Saudí entre Ucrania y Estados Unidos, que plantearon un cese al fuego de 30 días, Núñez Villaverde comenta que "se intentó presentar como una victoria de Ucrania, que supuestamente logró cambiar el guion impuesto por Moscú y Washington". Sin embargo, él discrepa con esta idea: "Lo que realmente estamos viendo es una escenificación de la capitulación de Ucrania ante las condiciones que le impuso Estados Unidos, después de suspender la ayuda militar y cortar el intercambio de inteligencia".

Para el colaborador, la respuesta de Putin no está condicionada: "Se nos dice que, si no acepta, tendrá que enfrentarse a la resistencia de los nacionalistas rusos, pero Putin ya ha consolidado completamente su dominio en la escena nacional, por lo que esa no parece una amenaza real para él".

Finalmente, Núñez Villaverde considera que "lo más probable es que Putin acepte porque no tiene ningún coste para él. Hacerlo no le obligaría a ceder el control sobre una gran parte de Ucrania y, al mismo tiempo, desmontaría el argumento de que Zelenski es el único que busca la paz". Además, advirte que "aceptar le permitiría mantener una imagen positiva, y al día siguiente podría fácilmente denunciar que Ucrania no está cumpliendo el acuerdo, retomando así la violencia".