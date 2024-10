Este 7 de octubre se cumple un año de los atentados perpetrados por Hamás en Israel que marcaron el inicio del conflicto en Oriente Medio. Un año después, la organización islamista palestina se encuentra en su momento más crítico, según explica Jesús Núñez Villaverde.

"Hamás está muy tocado política y militarmente. Han eliminado a sus principales dirigentes y no tienen una acogida fácil en ninguno de los países de la zona porque el brazo de Israel llega muy lejos", asegura Núñez Villaverde en Al Rojo Vivo.

"Se estima que hay 17.000 combatientes de Hamás muertos. Sigue teniendo efectivos para crear problemas a Israel, pero están muy limitados", aclara el analista.

No obstante, el colaborador de Al Rojo Vivo tiene claro que Israel, por mucho que consiga mermar la fortaleza de Hamás, no va a tener la capacidad de eliminar de forma definitiva al grupo: "Sabemos que el terrorismo no se termina militarmente, no va a ser posible para Israel; ha aguantado muchas operaciones de castigo y va a seguir ahí".

"Israel se ha habituado a vivir con Hamás, y de vez en cuando cortar el césped, es decir degradar su capacidad sabiendo que un tiempo después vuelve a renacer" añade Núñez Villaverde, que tiene claro que Hamás "no es una amenaza existencial para Israel".