La nueva factura de la luz, el nuevo sistema para saber cuánto vamos a tener que pagar se pondrá en marcha en el mes de abril. Nos libramos de que los precios se marquen por subasta pero ahora, dice la OCU, nos vamos a someter a lo que dicten las grandes eléctricas.



Imaginemos una factura con el nuevo sistema, una factura bimensual. A partir de abril los precios van a fluctuar cada día, en función del mercado mayorista. Ejemplo: una factura del mes de junio a agosto. Los usuarios tendremos que pagar el precio que haya tenido la luz en los mercados cada uno de esos días comprendidos entre el 1 de junio y el 1 de agosto.



¿Qué significa esto? Pues que si tenemos los nuevos contadores, los digitales, podríamos saber cúando encender los electrodomésticos para pagar menos, ya que en la página de industria podría estar especificado el precio según el tramo horario .Eso para quienes tengan ese contador digital, para los que no lo tengan, la historia es diferente.



El Gobierno dice que esta nueva manera de contabilizar el gasto de luz trae ventajas, que vamos a pagar menos. De hecho habla de un 3% menos en la factura bimensual, esto acaba traduciéndose en 3 euros menos cada dos meses y a la larga, a nivel estatal, en un ahorro de 200 millones de euros. Sin embargo, como leemos en eldiario.es, las cuentas no terminan de salir.



Sin embargo, algunos medios advierten de que los números no acaban de salir y hacen la siguiente cuenta: si en el país hay 16 millones de facturas, si, como dice el gobierno, hay un ahorro por factura bimensual de 3 euros, no estaríamos hablando de 200 millones de euros sino de mucho menos, Antonio.



Ya está en marcha la normativa por la que los contadores tradicionales se tienen que ir adpatando, cambiando a los digitales. P2. Pero es algo tan progresivo que para abril, cuando entre en vigor la nueva factura de la luz ni siquiera el 30% de los hogares españoles tendrá instalado este sistema.



Son contadores digitales, horarios que, en cualquier caso y por esa normativa tendrán que haber sustituido completamente a los analógicos antes del 31 de diciembre de 2018. A día de hoy, el panorama es que el 90% tiene contador tradicional y solamente un 10% contador digital.



Y ese cambio, no se crean, no es gratuito. Los vecinos, ustedes, yo, todos, tendremos que pagarlo.