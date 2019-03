Urbaneja: "Ninguna empresa presenta las cuentas tan mal como el Estado"

RAJOY INSISTE EN LA MEJORA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado en una entrevista para Bloomberg TV que en lo que queda de año no habrá mas recortes presupuestarios. Fernando González Urbaneja no comparte "en absoluto" el análisis económico realizado por Mariano Rajoy. "Su discurso me produce hasta cierta irritación".