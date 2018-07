Las supuestas mentiras de Bárcenas

Luis Bárcenas asegura que los 22 millones de euros en Suiza los había sacado de la compraventa de obras de arte y operaciones inmobiliarias. Pero la realidad, según la UDEF, es que no hay registros donde aparezca ningún beneficio por este tipo de movimientos. En segundo lugar, la Agencia Tributaria ha asegurado que el extesorero defraudó a Hacienda más de un millón de euros en 2007. Y es que tras descubrirse la cuenta Suiza, todo lo declarado por Bárcenas durante ese año fue menos de lo que debía, tanto lo relativo a IRPF como al impuesto de patrimonio.

Tras la supuesta excusa de los cuadros, y la de las operaciones con inmuebles, Bárcenas intentó justificar el origen del dinero por su condición de accionista en varias empresas. En dos de ellas, coincidió con el exmarido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda. Sin embargo, ninguna de estas operaciones, ni siquiera las de bolsa, convencen a la policía del origen de los 22 millones de euros en Suiza.



En la prueba caligráfica el extesorero rellenó cinco folios. Se trataba de comparar su letra con los famosos cuadernillos de las donaciones al Partido Popular. Bárcenas había asegurado que la letra que aparecía en los cuadernillos no era la suya y por eso había emplazado a la policía a que le hiciera cualquier prueba.

Concluida la prueba, la policía ha asegurado que la letra escrita por Barcenas "no es espontánea", que no es la suya normal, que ha tratado, supuestamente, de forzar la escritura y desfigurarla para intentar entorpecer el análisis. Además según este informe faltan guarismos. Esto quiere decir que el perito policial le dictó números a Bárcenas y éste no los escribió.