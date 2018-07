Solana y Pujol se enfrentan por el futuro de Cataluña

Jordi Pujol y Javier Solana participaban en una conferencia de ESADE, cuando ambos tuvieron un 'pequeño' encontronazo. Para Solana, "un país del que todos formamos partes, hasta ahora, y del que todavía no se ha tomado la decisión sobre si será rescatado o no" no puede preocuparse en "comerse todos los bocados históricos a la vez". "Yo no lo entiendo, ni nadie en el mundo", sentenciaba.

Cuando Pujol tomó la palabra se dirigió a Solana para expresarle su malestar. "A mí tu última intervención me ha molestado". Y añadía: "Un españolista como yo te dirá que estamos cerca de un punto de no retorno". La mesa de 'Al Rojo Vivo' analizaba las imágenes en plató. Carmona se mostraba a favor de lo que dijo Solana puesto que "Mas está intentando esconder un problema de fondo".