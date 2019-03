Rajoy insiste en que no tiene líneas rojas, pero hay cosas en las que se niega a ceder

BUSCA PACTAR CON PSOE Y CIUDADANOS

Mariano Rajoy sigue buscando un pacto con Ciudadanos y el PSOE, y para conseguirlo asegura que no tiene líneas rojas. Sin embargo, el presidente en funciones afirma que no cederá en temas como la unidad de España, la soberanía nacional o la igualdad de los españoles. Además, no cedería su sitio como presidente del Gobierno en un hipotético pacto.