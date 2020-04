Los niños menores de 14 años podrán salir a partir de este domingo. Lo harán con estrictas medidas de seguridad, como ya ha anunciado El Gobierno.

Por ejemplo, los menores tendrán que regirse a la regla del 1: solo podrán salir una vez al día, una hora cada vez, a un máximo de un kilómetro de distancia y acompañados de un adulto. Además, solo podrán hacerlo de 9:00 a 21:00 horas.

Los niños podrán ir acompañados de sus juguetes, incluso de pelotas o patinetes, pero, ¿qué se debe hacer para evitar el contagio una vez volvamos a casa?

Lavar la ropa

Los expertos recomiendan queAdemás, los zapatos se deberán quedar fuera de casa si queremos prevenir el contagio.

Si bien es cierto que, si los paseos son cortos y los menores no han tocado ningún objeto ni se han acercado a personas que no formen parte de la unidad familiar con la que residen, podrían guardar la ropa en bolsas cerradas y volver a usarla en otras salidas.

"La pueden meter en una bolsa de plástico anudada, dejarla en un recipiente con capa y volver a ponérselas", ha explicado María José Mellado, presidenta de la Asociación Española de Pediatría, que ha asegurado que "quizás haya que dejar un pantalón, una camiseta y unas zapatillas más especiales para salir y rociar con alcohol o gel la suela de las zapatillas".

¿Es recomendable usar un balón?

El uso de bicicletas o patinetes también debe realizarse con extrema precaución. Si es posible, se deben dejar fuera de casa y, en caso contrario, deben lavarse con una disolución de lejía o con un paño con alcohol.

Además, es recomendable que los menores no saquen los peluches de casa y, preferiblemente (aunque están permitidos), tampoco los balones, ya que rebotan en el suelo y luego pueden tocar alguna parte del cuerpo de los más pequeños, como directamente la cara.

"La pelota puede marcharse a la calle, es mejor una muñeca o un patinete. La pelota es lo menos aconsejable, pero si luego se limpia y se es razonable tampoco está mal", ha explicado la doctora, que ha asegurado que la recomendación difiere si se juega al balón en un pueblo pequeño con mucha zona rural o de una gran ciudad como Madrid.

Uso de mascarillas y guantes

Los más pequeños podrán usar mascarillas, aunque, igual que para el resto de la población, no será obligatorio. Incluso, ha advertido la pediatra, puede ser contraproducente si no se hace un uso adecuado.

"Si un niño lleva una mascarilla y se pone al lado de una persona que está tosiendo no sirve de nada", ha advertido Mellado, que ha asegurado que son un factor de protección añadido siempre y cuando "el niño no se la toque ni se la quite en plena calle".

"Si es un niño de cuatro años que se la quita y se la toca quizás sea mejor garantizar el aislamiento social. Si no se acercan a nadie a menos de dos metros no va a pasar nada, porque el virus no pasa de ahí. Luego, al llegar a casa, tienen que hacer un lavado de manos concienzudo", ha explicado la doctora.

"El uso de guantes a veces da una sensación de que uno está protegido, pero si se toca mobiliario y luego nos tocamos las manos o el pelo entramos en un problema", ha explicado la pediatra, que ha insistido en que los guantes se tienen que quitar "como si estuvieran contaminados", echarlos en un cubo con tapa y no reutilizarlos. Después, además, deberán lavarse las manos.

Distancia social

Los expertos también insisten en la recomendación de no comer fuera de casa y en la necesidad de mantener la distancia también con todo aquello que se encuentre en la vía pública, incluyendo las mascotas de otras personas.

"Los niños deben de alejarse de las personas y de los animales dos metros", ha explicado la presidenta de la Asociación Española de Pedriatría.

Tampoco se puede tocar mobiliario público, como bancos donde sentarse o columpios. "Si viene un niño se sienta y lo toca por la mañana y a mediodía lo hace otro" puede haber riesgo, ha explicado la doctora, que ha insistido en que un niño deberá lavarse las manos siempre que toque algo. Para ello podrá usarse gel hidroalcohólico en la calle, aunque eso no sustituye el lavado de manos obligatorio al llegar al domicilio.