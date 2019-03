Pérez Henares: "No se puede pedir a 'papa Estado' que te haga un hijo"

Sanidad excluirá a mujeres solteras y lesbianas de los tratamientos de reproducción asistida del sistema sanitario público. La ministra Ana Mato sostiene que "la falta de varón no es un criterio médico" al que poder acogerse. Rosa Paz sostiene que es una medida que no tiene pase en el Tribunal Constitucional. "Es una medida discriminatoria que rompe el principio de igualdad. Esta iniciativa tiene más relación con la ideología que con los criterios médicos".

Por su parte, Antonio Pérez Henares se muestra a favor de esta medida. "Lo que no se puede consentir es el: 'papa Estado hazme un hijo'". Pérez Henares defiende que no existe discriminación en la iniciativa sanitaria. "Las mujeres solteras y lesbianas que sean fertiles no pueden achacar su problema a la infertilidad, porque no es así", ha explicado el periodista.