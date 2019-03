Mariano Rajoy, en 2009: "No tengo claro que conozca a Francisco Correa"

CORREA EXCULPA A RAJOY EN SU DECLARACIÓN

Cuando en 2009 preguntaron a Rajoy si conocía a Correa, dijo que no lo sabía, que creía que no. "No tengo claro que lo conozca; todo el mundo me dice que estaba en actos del PP", afirmaba entonces. Además, destacaba que no tuvieron reuniones. También explicaba, en una entrevista en RNE cómo fue su salida de la formación.