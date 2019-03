Marhuenda: "La clase política a mí me la sopla"

“Ha habido avances, que vuelvo a repetir, ya sé que no los ve la gente todavía. Pero ha habido avances que son imprescindibles para que podamos crecer y crear empleo”, decía ayer Mariano Rajoy tras su reunión con el presidente de turno de la Unión Europea. Estas declaraciones llegaban dos días después de una pesimista rueda de prensa en la que el Gobierno, representado por De Guindos y Montoro, reconocía que no podrá crear empleo durante toda su legislatura.

“A mí me sorprende lo del rescate. Si te rescatan es el fin de España. No sé si somos conscientes de lo que significa el rescate”, explica Marhuenda, a lo que Müller contesta, “es el fin de la clase política española”. Entonces, políticamente incorrecto, el director de La Razón se sincera: “La clase política a mí me la sopla, con perdón”.

“A mí me preocupa meter en la calle a un millón de funcionarios. En Italia no han perdido nada, y si no mira a Berlusconi que es el que manda, el Beppe Grillo es de chiste. Aquí hay una cosa profunda que es la más importante, Alemania es la que marca la pauta”, opina el periodista.