José López, alcalde de Cartagena: "Es la última vez que pido perdón, ni mate a Manolete ni mucho menos al Nani"

LÓPEZ HABLA CON LASEXTA

La puesta en marcha de la televisión del ayuntamiento de Cartagena ha caldeado el asunto. José López reconoció que las palabras no fueron afortunadas pero se amparó en el trato que recibió de la anterior alcaldesa. Al micro de laSexta reconoce que sus declaraciones no son las más correctas, pero que no son para tanto.