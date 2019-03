Javier Nart: "Derecho a manifestación, sí. No creo que nadie tenga derecho a decir 'hijo de puta'"

Los tertulianos de 'Al Rojo Vivo' debaten sobre la agresión de algunos violentos al coche de Cristóbal Montoro y Alicia Sánchez-Camacho. Gaspar Llamazares opina que "cualquier acto violento no tiene ninguna justificación. Ahora bien, hay que defender el derecho a los ciudadanos a manifestarse delante de un acto electoral".

Por su parte, el candidato de Ciutadans Javier Nart afirma que efectivamente existe el derecho a manifestarse. "Sin embargo no creo que se tenga el derecho a llamar hijo de puta, fascista y terrorista dentro del derecho de la manifestación; teniendo en cuenta lo que está pasando dentro de Cataluña".

En este punto, Nart hace referencia a las palabras de Carme Forcadell, presidenta de la Asamble Nacional Catalana, que dijo: "Entended que los enemigos son el Estado, el PP y Ciudadanos; el resto es el pueblo de Cataluña".

"A mí no me tiene que llamar nadie la anti Cataluña como me llamó Franco la anti España. Es la misma moneda por las dos caras", considera el político de Ciutadans.

Nart explica que en Cataluña se está dando una fractura social en la que, por un lado, están los "catalanes como dios manda, los españoles franquistas como dios manda, y en el otro lado estamos los anti españoles con Franco, y ahora estamos los anti catalanes".

Llamazares interviene para que los hechos violentos no sean tomados como algo especialmente relevante y separarlo del debate identitario. El político de Izquierda Plural cuenta que recientemente han sufrido ataques en la sede de Zaragoza y "no hay ningún escándalo".