Inda: "Lapuerta sigue aferrado al núcleo duro del PP y va a mantener la tesis oficial"

Álvaro Lapuerta confirmó en la jornada de ayer jueves que si el juez le llamaba a declarar no tendría problema en ir. El periodista Eduardo Inda, uno de los responsables de destapar la trama de sobresueldos en el PP, opina que el extesorero popular no cambiará la versión oficial del partido. “Creo que sigue aferrado al núcleo duro del PP y va a mantener la tesis oficial que suscribieron Arenas y Cascos”, asegura Inda. “Si Lapuerta cambiase de opinión sí que se desmorona todo”.

Por su parte, el antropólogo Javier Aroca opina que Lapuerta está en la concertación, “está en el acuerdo oficial con el partido. No hay ningún partido en Europa cuyos protagonistas no sean los secretarios generales si no los tesoreros. Aquí hay una sucesión dinástica de tesoreros que son famosos, tenemos a Bárcenas, Lapuerta o Nasseiro”.

A Antonio Martín Beaumont le sorprende que los tertulianos de ‘Al Rojo Vivo’ no contemplen que Álvaro Lapuerta decía la verdad cuando afirmaba que los papeles no eran reales y que el que miente es Bárcenas. “El auténtico problema es que se da veracidad a Bárcenas y se niega veracidad a Lapuerta, Cospedal, Cascos, Arenas…”.

En este punto interviene Carmelo Encinas, que explica por qué no hay ninguna duda sobre la contabilidad B del Partido Popular. “Hay ya casi 60 apunte de la contabilidad comprobados”.