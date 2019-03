Ferreras: "El Gobierno central no puede seguir así, alguien tiene que escuchar"

CONSIDERA "MÍNIMA" LA VICTORIA DE JUNTS PEL SÍ

Para el presentador de 'al Rojo Vivo' Antonio García Ferreras, el ganador de las elecciones ha sido Junts pel Sí, pero "esa victoria es mínima, una victoria amarga", porque no llegan al 50 % de los votos aunque hayan ganado en escaños, y "no van a poder poner el 'turbo' al proceso independentista como pretendían". Sin embargo, lo que parece claro es que el Gobierno central no puede seguir actuando de la misma manera, porque no hay que tener miedo al diálogo y ahora mismo en España "unos no miran y los otros no escuchan".