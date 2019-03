El PP evade responder si sacarán adelante la reforma electoral sin consenso

La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no ha contestado de una manera tajante y clara a la pregunta sobre la aprobación de la ley electoral. Ha sido en Onda Cero. Insiste en abrir primero el debate, en tratar de convencer a oposición y ciudadanos, pero del "después" no ha habido tampoco ni sí ni no.

Esta línea es la misma que ya avanzaba Rajoy en Sotomayor. Hablar, hablar, hablar, pero a la hora de aprobar la reforma, no dijo si lo haría o no en solitario. Rajoy, habla de "sumarse a propuestas", pero no aclara la duda que ahora se plantea, si están dispuestos a ir por libre o no.