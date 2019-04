Esperanza Aguirre, muy pendiente de Ferreras hasta en vacaciones: "No me invita a su programa"

ESTE DOMINGO, AGUIRRE ESTARÁ EN EL OBJETIVO

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, sigue muy pendiente de laSexta y de Antonio García Ferreras, a pesar de que está descansando esta Navidad. Aguirre no desprecia ni una oportunidad. "Ferreras siempre dice que me niego a ir a su programa y no me invita", ha dicho en una entrevista en Radio Marca.