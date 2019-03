Esperanza Aguirre a laSexta: "España no estuvo en la guerra de Irak"

DEFIENDE LA FOTO DE AZNAR CON BLAIR Y BUSH

La presidenta del PP en Madrid, Esperanza Aguirre, ha reaccionado a las palabras de Tony Blair, aclarando que ir a la guerra no fue un error, sino que se cometieron algunos errores allí. Además, se dirige a laSexta para asegurar que hacerse una foto no es un delito y que España no estuvo en la guerra de Irak.