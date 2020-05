El personal del Hospital La Paz de Madrid ha rendido homenaje este jueves a los sanitarios fallecidos por el coronavirus guardando dos minutos de silencio a las puertas del centro hospitalario.

Tras los dos minutos de silencio, los sanitarios han recordado a los 15 médicos fallecidos en Madrid, de los 55 que han perdido la vida en toda España como consecuencia del COVID-19, que se estima ha infectado a unos 50.000 profesionales de la salud.

Julián Ezquerra, secretario de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) ha explicado tras el homenaje que han celebrado este "acto de homenaje en toda España en recuerdo de nuestros compañeros que han fallecido por esta crisis del COVID-19", también en honor a los médicos jubilados que han perdido la vida por el virus.

"Nos hemos visto obligados a luchar en una guerra sin estar debidamente equipados", asevera el doctor Julián Ezquerra

Un "acto emotivo, de recuerdo, de llanto compartido, de ánimo a sus familiares", ha afirmado, apuntando que han querido transmitir a las familias de las víctimas "el apoyo de toda una profesión".

"Tomaremos las medidas necesarias por su familias, por los recuerdos, por la justicia que algunos merecen", ha prometido Ezquerra, que ha aseverado que los médicos se han "visto obligados a luchar en una guerra sin estar debidamente equipados, con déficit de equipos de protección, estructurales, de material, de todo tipo". "Habrá que pedir responsabilidades en su momento", ha anticipado.

Preguntado por si la Comunidad de Madrid está preparada para pasar de fase, el doctor Ezquerra ha indicado que la región puede cumplir en cuanto "requisitos estructurales, camas de UCI y agudos", si bien "con dificultad y triplicando habitaciones, doblando individuales y con todo el arsenal de quirófanos".

No obstante, ha alertado, aún no está desarrollada "la coordinación, la estructura y la organización y el personal de atención primaria para hacer frente al seguimiento de todos estos pacientes y el estudio de contactos". A juicio del doctor Ezquerra, no hay médicos de familia suficientes, y van a ser "el puntal fundamental" sobre el que recaerá ahora la asistencia.