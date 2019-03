Eduardo Inda: "Bárcenas aún no ha lanzado las bombas atómicas"

Eduardo Inda mantiene que el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, conserva aún "las grandes bombas atómicas" contra el partido. "Desconozco si las vas a sacar, pero aún no han salido", insiste Inda. El periodista apunta que se trataría de información muy importante la que el extesorero podría tener todavía en su poder. "Sí existe ese gran arsenal nuclear, ya lo adelantó Raúl del Pozo".

Inda se niega a llevar la contraria a la versión de Raúl del Pozo, "y mucho menos en esta ocasión, ya que conozco demasiado bien el tema". Fernando González Urbaneja no se cree nada "hasta que no lo vea", y cree que se han depurado mal las responsabilidades internas. Con respecto a la entrevista de Rajoy en Bloomberg TV, Urbaneja opina que lo lamentable es "que no conceda estas entrevistas en España".