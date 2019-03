Cifuentes afirma no conocer al púnico De Pedro pero colgó una foto con él

EN EL SUMARIO DE ELOY VELASCO NO APARECE CIFUENTES

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes ha dicho a un grupo de periodistas que no conoce al púnico Alejandro de Pedro: "No conozco a este señor y el hecho de que tenga una fotografía con él no significa nada". Sin embargo, según 'Maldita Hemeroteca, en 2011 se vieron en persona. En 2011, en un tuit Cristina Cifuentes afirma estar "encanta de haber desvirtualizado a Alejandro de Pedro", palabras que acompaña con una imagen del momento.