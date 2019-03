Aroca: "Blesa es el máximo exponente del 'aznarismo' financiero"

“Esta encarcelación me parece muy tarde, y muy poco, por muy poca fianza”, opina el periodista Alfonso Rojo. “Alguien que se llevó hace poco de indemnización 2,8 millones de euros no va a tener problemas para pagar la fianza”.

"Yo no puedo entender como a toda esta gente no le han empezado a hacer pasar por el ‘carambuco’. Esto mismo tienen que ocurrir con Caja Castilla La Mancha, con la CAM, con Novacaixa Galicia, etc.", opina el periodista.

Según el antropólogo Javier Aroca, “Blesa es el primer encarcelado de la crisis y el primero de los que estuvieron en el germen de todo lo que está pasando. El señor Blesa es el máximo exponente del ‘aznarismo’ financiero. Otro es el señor Rato, que no sé qué suerte correrá”.