Arenas defendió a Bárcenas por su "decencia y profesionalidad", ¿qué dirá ante Ruz?

DOCUMENTOS 'ARV'

Javier Arenas ha sido siempre un fiel defensor de Luis Bárcenas, al que ha calificado de profesional en varias comparecencias. Esto decía el dirigente político tras la imputación del extesorero por el 'caso Gürtel': "A mí me parece que el señor Bárcenas ha hecho un trabajo extraordinario durante muchos años en el Partido Popular. Sus funciones siempre con gran profesionalidad y con muchísima decencia, eso es lo que yo he comprobado y he dicho muchas veces".