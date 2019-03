Alfonso Rojo: "Los diputados no son dignos de los asientos que ocupan"

Estampida de sus señorías en el Congreso de los Diputados por el puente del día de Todos los Santos. Nada más terminar la votación, los diputados huyeron a toda prisa de sus escaños. Una imagen que a Francisco Marhuenda le parece "impresentable", aunque entiende lo "humano" de la situación. "Muchos viven fuera de Madrid y perdían el tren o el avión a casa. No obstante, creo que deberían guardar las formas. Es una imagen zafía, vulgar e incómoda".

Antonio Miguel Carmona recuerda que la estampida se produjo tras el rodillo del Partido Popular al imponer la reforma de las pensiones. Posada no había terminado de hablar, cuando los diputados echaron a correr.

Alfonso Rojo sostiene que "uno tiene que estar a la altura de sus palabras, y más si es representante del pueblo". Rojo afirma que la imagen de la estampida es vergonzosa. "No me lo puedo creer. No son dignos de los asientos que ocupan".

Javier Aroca cree que sus señorías deberían tomar algunas precauciones estéticas, teniendo en cuenta el 'aprecio' que la clase política despierta en estos momentos en la calle. Sin embargo, no cree que este hecho deba derivar en una descalificación de la clase política. "Todo el mundo se va de puente, eso no hay que olvidarlo".