Aguirre, a la 'defensiva' en El Hormiguero: "A ver cómo entrecomillamos"

AFIRMA QUE SE ENTRECOMILLÓ ALGO QUE NO DIJO

La candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, estuvo en el Hormiguero e hizo referencia a su intervención en laSexta Noche: "Fíjese la que organizaron en el minuto 00:41". La lideresa le explicó a Pablo Motos que ella no dijo lo que se entrecomilló: "Como no lo dije, no lo pueden entrecomillar". Aguirre insiste, una vez más, en que laSexta miente: "Eduardo Inda dijo que en el Partido Popular cobraban sobresueldos todos hasta la madre superiora menos Aguirre y Gallardón. Es exactamente lo que dijo, como usted comprenderá, he visto 27 veces el programa". A continuación, en referencia a Eduardo Inda, Aguirre respondió que podía llamar para explicar por teléfono lo que había ocurrido.