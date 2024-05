La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha valorado el reconocimiento del Estado Palestino, anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La dirigente popular considera que estas decisiones "pretenden que las democracias hagan con Hamás lo mismo que con ETA. Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un estado", ha aseverado Ayuso.

Natalia Junquera ha reaccionado en Al Rojo Vivo a estas polémicas declaraciones, confesando que le produce "un poco de bochorno" escuchar a alguien que recibe un sueldo público diciendo estas cosas.

"Ayuso sabe que no le han entregado el País Vasco a ETA, igual que sabe que reconocer el Estado palestino no es dárselo a Hamás", ha señalado, lamentando que la política se ha convertido en este "maniqueísmo" en el que no hay zonas grises.

La periodista ha señalado que "se confunde a palestinos con terroristas, que es lo mismo que confundir a etarras con vasco". De esta forma, ha lamentado la escalada verbal "de tonterías" que se está produciendo, confesando que cree que el PP "debería corregir" cuando se producen este tipo de declaraciones, o al menos demostrar que no están de acuerdo.