El Gobierno asegura que descarta el rescate antes de final de año, 'salvo cataclismo'. No obstante, Mariano Rajoy ha intentado matizar este anuncio afirmando que "si es necesario pedirlo, se pedirá". Ésta información dada por fuentes del Gobierno, junto a los 'brotes verdes' de Fátima Báñez, dejan entrever un cambio de actitud en el Ejecutivo de Rajoy.

John Müller, experto en economía, asegura que no existe ninguna seguridad de que el rescate no se vaya a pedir. "Más que una información, el Gobierno ha dado ha conocer un objetivo". Müller opina que el Gobierno no debería alentar el debate en torno al rescate. "En Italia no hablan de forma constante del rescate. Con este tipo de anuncio, el Gobierno se está disparando en el pie". Una opinión que comparte Antonio Pérez Henares. "Hay una obsesión en torno al rescate. Yo si fuera Rajoy dejaría de dar detalles sobre él".

Para Carlos Santos hay indicios claros del cambio de posición del Gobierno. "El tiempo está jugando a favor de las tesis del Gobierno, pues hasta ahora, y a pesar de los datos conocidos, no han pedido el rescate", ha explicado Santos.