Hugo Morán responde de forma contundente: los avisos dados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la Confederación Hidrográfica del Júcar por la DANA eran suficientes para tomar las prevenciones necesarias.

El secretario de Estado de Medio Ambiente contradice el argumento del presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, para justificar la razón por la que se tardó tanto en lanzar la alerta. Mazón asegura que desde la Confederación Hidrográfica del Júcar llegaron a desactivarse hasta en tres ocasiones, algo que Morán deja claro que no es posible.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, el secretario de Estado de Medio Ambiente confiesa que cree que estas palabras del presidente de la Generalitat pueden ser fruto del "desconocimiento" de cómo funciona cada administración. "La Confederación Hidrográfica no puede desactivar una alerta porque no la activa", aclara.

En concreto, lo que hacen es trasladar la información disponible en tiempo real a quien tiene la competencia para decretar la alerta, que en este caso es el centro de emergencias de la Generalitat. "Si no tiene la información, probablemente es porque quienes deberían habérsela transmitido no se la dieron", señala.

Hugo Morán recuerda que, con la misma información, hubo otras administraciones e instituciones que "tomaron la decisión adecuada", lo que refleja que tiene la razón al asegurar que "era suficiente con la información transmitida".

De esta forma, deja claro que no puede seguir sosteniéndose la explicación que da Mazón para no haber activado antes la alerta. "La información estaba disponible en tiempo real, lo que puede haber sucedido es que alguien no valoró la gravedad de la situación y no tomó las decisiones que otros sí supieron tomar", destaca.