La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha mostrado en Al Rojo Vivo su malestar después de que Podemos se haya unido a PP y Vox para votar en contra del decreto laboral impulsado por Yolanda Díaz y Sumar; votos que provocaron que finalmente la norma no saliera adelante, como sí sucedió con las otras dos: "Me da pena porque he convivido en el Gobierno con esa formación política, o con algunos de sus integrantes, pero no lo entiendo. Y se lo diría a ellos con la misma naturalidad".

Para Montero, hay cuestiones que "están por encima de los intereses partidistas o de los debates que tengan en el espacio a la izquierda del PSOE", y ha asegurado que el objetivo de dicho decreto era "ampliar la cobertura a la personas desempleadas, para nada era un recorte". En este punto, ha cargado duramente contra la formación morada: "Otra cosa es que sean titulares que a Podemos le gusten o les interese poner en valor". Por ello, ha asegurado: "Cualquiera que tenga honestidad intelectual y se acerque a estos datos sabe que en ningún caso suponían ningún recorte".

"Lamento que definitivamente por su voto (el de Podemos) decayeran los subsidios porque las personas desempleadas son una prioridad para este Gobierno. Lo lamento, no fue posible llegar al acuerdo, pero lo volveremos a intentar", ha insistido Montero, quien ha expresado su deseo de ser "capaces de reestructurar esta cuestion para que pueda llegar a través de un proyecto de ley al Congreso, o con otra fórmula, y se pueda aprobar lo antes podsible". En este punto, la vicepresidenta ha mostrado su apoyo a Yolanda Díaz, visiblemente enfadada en la jornada anterior por la posición de los que hasta hace poco eran socios de la confluencia que ella misma lideraba.

Así, ha afirmado "entender el pesar" de la ministra de Trabajo "porque son decretos que se han trabajado con tantas horas y diálogo que, cuando decae una norma que tenía tantas ventajas para desempleados, es lógico que se sienta algo triste", ha manifestado Montero, que ha recordado no obstante a Díaz "que la tarea es compleja y que lo volveremos a intentar". Eso sí, la ministra ha señalado que el paso a dar ahora es hablar con Bruselas para intentar "demorar" la entrega de "parte de los 10.000 millones de los fondos europeos vinculados a este subsidio".

"A ver si es posible que tengamos esa generosidad por parte de Bruselas", ha remarcado, volviendo de nuevo a la carga contra Podemos para señalar que "cada uno sabe como se tiene que manejar en términos polítocos", y añadiendo: "A veces pienso que hay comportamientos que son prepolíticos". Horas después de votar en contra del decreto, Belarra insistía en El Intermedio en las condiciones de su partido para votar a favor: "Podemos no iba a aceptar recortes en las pensiones de las personas que cobran subsidios por desempleo para mayores de 52 años. Pueden traerlo mañana sin el recorte y por supuesto contarán con nuestros votos".