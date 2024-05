El periodista José Enrique Monrosi señala que el independentismo por primera vez no suma en Cataluña, tras los resultados electorales del pasado domingo 12 de mayo. Y de esto tiene mucho que ver la "amnistía; nos guste o no, sea para unos una buena medida o no".

Cree por tanto Monrosi que "el problema lo tiene Feijóo" ya que el líder del PP insiste en decir (contradiciendo incluso al propio Alejandro Fernández) que "el procés no ha terminado porque Pedro Sánchez lo necesita vivo para seguir en La Moncloa".

Y así lo argumenta Monrosi: "El problema lo tiene Feijóo porque su principal argumento de campaña para las elecciones europeas se ha desmoronado. La amnistía ha dejado de ser el artefacto político de la potencia que era para el PP hace un par de semanas, con los resultados de Cataluña".

De este modo, y tras los resultados de Cataluña, "a ver cómo lo digiere el PP: si es capaz de hacer la transición a otro discurso y a otros tipo de oposición o sigue anclado en la amnistía que ya hemos visto los efectos que ha tenido en Cataluña, algo que incluso reconoce también la derecha", señala Monrosi.