Monrosi: "Políticamente, el PSOE necesitaba que Zapatero despejase las sombras de sospecha y eso no ha ocurrido"

El periodista José Enrique Monrosi hace una primera valoración de las sensaciones que hay en el PSOE después de la declaración del expresidente del Gobierno ante el juez. Porque una cosa son los tiempos de la justicia y otros los de la política.

Tras la declaración del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que negó haber influido en el rescate de Plus Ultra, el periodista de elDiario.es, José Enrique Monrosi, señala que no cree que el Gobierno y el PSOE hoy estén más tranquilos.

"Llevaban un mes esperando con ansiedad la declaración del presidente Zapatero para que sanase todas las sombras de sospecha que hay contra él. La presunción de inocencia es un derecho civil básico en cualquier Estado de derecho democrático, pero no es una estrategia ni un argumento político que le vaya a servir al PSOE".

Por supuesto, "Zapatero tiene todo su derecho a defenderse y a defender su presunción de inocencia y tendrán que demostrarle jurídicamente que es culpable, y es inocente hasta que se demuestre lo contrario", afirma contundente Monrosi.

Pero, señala que "políticamente el PSOE sí necesitaba que Zapatero ayer despejase las sombras de sospecha que hay sobre sus negocios o sobre, por ejemplo, las joyas, y eso no ha ocurrido". Y además, "temen que no vaya a ocurrir en mucho tiempo", concluye el periodista.

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