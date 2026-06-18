Monrosi: "Hay gente en el PSOE que teme que, a medio plazo, tengan que soltarle la mano a Zapatero"

El periodista ha analizado la evolución del caso de José Luis Rodríguez Zapatero y ha advertido de un escenario complejo en el seno del PSOE, subrayando el peso simbólico del expresidente: "Zapatero representa buena parte de lo que el PSOE reivindica y defiende".

El periodista de 'elDiario.es' José Enrique Monrosi ha valorado la disposición de Montse Mínguez a conceder una entrevista y dar explicaciones en un contexto de máxima presión: "Lo primero que me sale decir es que valoro que en un momento como este, donde nadie quiere hablar ni dar respuestas, la portavoz del Partido Socialista acceda a responder preguntas".

A partir de ahí, ha planteado una reflexión sobre el reparto de responsabilidades en el partido: "Hay una idea que recorre desde hace tiempo algunos ámbitos del PSOE, y es que las portavocías han recaído principalmente en mujeres, que tienen que salir constantemente a dar explicaciones sobre decisiones tomadas en la sombra por hombres muy poderosos".

En ese sentido, ha citado a distintas dirigentes como Rebeca Torró o Montse Mínguez, a quienes ha definido como figuras expuestas públicamente, pero sin capacidad real de decisión: "Por lo que conocemos del funcionamiento del Gobierno y del PSOE, no están en las salas donde se toman las decisiones estratégicas, ni en Moncloa ni en el partido, pero sí son quienes dan la cara".

Sobre la evolución del caso relacionado con José Luis Rodríguez Zapatero, Monrosi ha advertido de un escenario complejo dentro del PSOE: "Zapatero tiene un problema muy grave, con varios delitos que se le imputan. Esta situación se está volviendo muy dura en lo personal y el partido ya asume que será un proceso largo, doloroso y difícil de gestionar".

Ha añadido que, según su visión, en las estructuras del PSOE ya existe preocupación por el impacto político del caso: "Hay gente en Moncloa y en el partido que teme que, a medio plazo, tengan que soltarle la mano a Zapatero, aunque nadie quiere imaginar ese escenario".

Finalmente, ha subrayado el peso simbólico del expresidente en la historia del socialismo español: "Zapatero representa buena parte de lo que el PSOE reivindica: igualdad, derechos LGTBI, el fin del terrorismo o el no a la guerra. Por eso sería especialmente traumático para el partido tener que asumir que se ha convertido en un activo tóxico".

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